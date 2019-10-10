Блогера арестовали за розыгрыш

Читинского блогера арестовали на пять суток за розыгрыш со взрывом машины

Суд в Чите на 5 суток арестовал 36-летнего блогера за розыгрыш со взрывом своего автомобиля на остановке, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Уточняется, что житель Читы придумал розыгрыш, в котором сымитировал с помощью дымовой шашки возгорание и взрыв своего автомобиля.

"Сцену злоумышленник разыграл на остановке общественного транспорта в центре Читы. Свой поступок мужчина объяснил тем, что хотел проверить реакцию людей, узнать, придет ли ему кто-то на помощь в трудную минуту", — говорится в сообщении.

Блогер смонтировал отснятое видео розыгрыша и разместил в интернете.

"Сотрудниками полиции в отношении читинца был составлен протокол об административном правонарушении. Его действия квалифицированы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Центральным районным судом Читы блогер признан виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного ареста на пять суток", — добавили в пресс-службе.

Автомобили часто становятся "жертвами", на которые блогеры идут ради "лайков" и просмотров в интернете. В начале этого года житель Нового Уренгоя (ЯНАО) также стал фигурантом дела о хулиганстве после того, как снял видео, на котором он кувалдой разбивает на парковке автомобиль, который якобы мешает ему проехать. Позже он объяснил, что на постановочном видео разбивает свою машину, и "глубоко извинился" за этот поступок, объяснив, что таким образом "хотел новоуренгойцев приободрить, а то все ходят, мерзнут".