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Ан-12 не смог выпустить шасси в Екатеринбурге 

Рамблер + ещё 5 8 минут назад
Военно-транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбург. Об этом сообщает «База».
Транспортник с 17 людьми на борту летел из Челябинска в Екатеринбург. В 11:20 по местному времени экипаж приступил к заходу на посадку, однако шасси не выпустились. Причина возникновения неполадки пока не известна.
Пилоты приняли решение сажать самолет без шасси. В ходе аварийного приземления воздушное судно проехалось по взлетно-посадочной полосе на «брюхе», не покинув ее пределы. Люди в результате инцидента не пострадали, самолет пострадал несильно.
Происшествия , Видео , Екатеринбург
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