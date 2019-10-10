Ан-12 не смог выпустить шасси в Екатеринбурге

Военно-транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбург . Об этом сообщает «База».

Транспортник с 17 людьми на борту летел из Челябинска в Екатеринбург. В 11:20 по местному времени экипаж приступил к заходу на посадку, однако шасси не выпустились. Причина возникновения неполадки пока не известна.

Пилоты приняли решение сажать самолет без шасси. В ходе аварийного приземления воздушное судно проехалось по взлетно-посадочной полосе на «брюхе», не покинув ее пределы. Люди в результате инцидента не пострадали, самолет пострадал несильно.