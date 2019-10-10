Авиарейсы между Магаданом, Чукоткой и Якутией задержаны на двое суток

Магадан и Авиарейсы по направлению Якутск Анадырь — Магадан задержаны на двое суток из-за неблагоприятных погодных условий на территории аэропортов. Об этом сообщили в четверг ТАСС в аэропорту Магадана.

"Два рейса задержаны с 9 октября и перенесены на 11 октября по метеоусловиям", — сообщил собеседник агентства.

Информация о количестве пассажиров не сообщается. Известно, что все они обеспечены жильем и ни в чем не нуждаются.

По информации синоптиков, в некоторых регионах Дальнего Востока бушуют циклоны со штормовым ветром, сильными дождями и снегопадом.