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Авиарейсы между Магаданом, Чукоткой и Якутией задержаны на двое суток 

ТАСС 8 часов назад
Авиарейсы между Магаданом, Чукоткой и Якутией задержаны
Фото: РИА Новости
Авиарейсы по направлению Якутск — Магадан и Анадырь — Магадан задержаны на двое суток из-за неблагоприятных погодных условий на территории аэропортов. Об этом сообщили в четверг ТАСС в аэропорту Магадана.
"Два рейса задержаны с 9 октября и перенесены на 11 октября по метеоусловиям", — сообщил собеседник агентства.
Информация о количестве пассажиров не сообщается. Известно, что все они обеспечены жильем и ни в чем не нуждаются.
По информации синоптиков, в некоторых регионах Дальнего Востока бушуют циклоны со штормовым ветром, сильными дождями и снегопадом.
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Происшествия , Анадырь , Магадан , Республика Саха (Якутия) , Якутск
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