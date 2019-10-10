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В Москве неизвестный похитил 5 млн рублей у мужчины и скрылся 

ТАСС 1 час назад
В Москве у мужчины похитили 5 млн рублей
Фото: РИА Новости
Злоумышленник похитил у мужчины в Москве 5 млн рублей под предлогом погашения ипотеки. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе столичного главка полиции.
"В отдел полиции по Таганскому району с заявлением обратился мужчина 1988 года рождения и заявил, что он передал денежные средства в размере 5 млн рублей своему знакомому, который проживает по адресу: Москва, Балаклавский пр-т, д. 16, для погашения последним ипотечного кредита. После чего мужчина скрылся и перестал выходить на связь. Расписок, иных документов, подтверждающих передачу денежных средств, заявитель не имеет. Ущерб значительный", — сказали в полиции.
Проводится доследственная проверка.
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Происшествия , Криминал , Москва
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