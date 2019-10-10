Подпольное казино ликвидировали в Подмосковье

Подпольное казино ликвидировали в Павловском Посаде

"Установлено, что игровой клуб работал законспирировано, без вывесок, преимущественно в ночное время. На момент проверки в помещении находились включенные игровые автоматы, пять посетителей и два администратора. В ходе осмотра помещения полицейскими обнаружено и изъято 34 игровых аппарата, черновые записи и другие предметы", — рассказала она.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание организаторов незаконной игорной деятельности.