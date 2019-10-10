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В Иркутске произошло землетрясение 

ТК «Звезда» + ещё 8 1 час назад
Подземный толчок ощущался в нескольких населенных пунктах.
В Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью в четыре балла. Оно затронуло столицу региона Иркутск и несколько близлежащих населенных пунктов.
Толчок зафиксировали в 12.11 по местному времени (7.11 мск), сообщает сайт Байкальского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».
По шкале сейсмической интенсивности землетрясение относится к «заметным», то есть оно ощущается многими людьми внутри зданий, могут дребезжать окна, двери и посуда, дрожать мебель и качаться висячие предметы, скрипеть полы и стены. О разрушениях и пострадавших в результате колебаний не сообщается, пишет сайт «Комсомольской правды».
Ранее землетрясение произошло на Алтае. По этой причине школы и детские сады решили приостановить работу и отпустить детей по домам.
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Происшествия , Видео , Комсомольская правда , Иркутск
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