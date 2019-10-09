Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Рязани 20-летнему предъявили обвинения в убийстве ветерана ВОВ 

SM News + ещё 3 1 час назад
Рязанца заподозрили в убийстве ветерана ВОВ
Фото: РИА Новости
Тела погибших обнаружили в их квартире в конце сентября, подозреваемый сначала отказался давать показания.
"Несмотря на это, совокупность собранных на первоначальном этапе доказательств позволила предъявить ему обвинение в совершении убийства двух лиц. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и установление всех деталей совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
SM News: последние новости
Мурманчанка получила срок за убийство младенца Мурманчанка получила срок за убийство младенца В Череповце вор погиб от взрыва при попытке вскрыть банкомат В Череповце вор погиб от взрыва при попытке вскрыть банкомат После стрельбы в немецком Галле людей попросили не покидать дома После стрельбы в немецком Галле людей попросили не покидать дома
Происшествия , Криминал , Рязань
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель дала Зеленскому обещание по России
Меркель дала Зеленскому обещание по России130
Война идет: Турция начала наземную операцию в Сирии
Война идет: Турция начала наземную операцию в Сирии19
Появилось видео ударов Турции по Сирии
Появилось видео ударов Турции по Сирии9
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе206
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу180
Видео
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
02:52
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
Армия Войска
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
04:28
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
Армия Ближний Восток
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
00:46
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
Общество
Курды нанесли ответный удар по Турции
04:48
Курды нанесли ответный удар по Турции
Армия Ближний Восток
Евросоюз призвал Турцию остановиться
04:28
Евросоюз призвал Турцию остановиться
В мире Ближний Восток
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
00:58
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
В мире Конфликты
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
03:41
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
Армия Ближний Восток
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
01:54
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение