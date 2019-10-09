Рязанца заподозрили в убийстве ветерана ВОВ

Тела погибших обнаружили в их квартире в конце сентября, подозреваемый сначала отказался давать показания.
"Несмотря на это, совокупность собранных на первоначальном этапе доказательств позволила предъявить ему обвинение в совершении убийства двух лиц. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и установление всех деталей совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщили в пресс-службе СК РФ.