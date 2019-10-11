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Появилось видео допроса убийцы школьницы в Саратове 

Рамблер + ещё 7 34 минуты назад
Следственный комитет (СК) РФ опубликовал на своем YouTube-канале видео допроса предполагаемого убийцы девятилетней школьницы из Саратова. На записи он признается в совершении преступления.
На вопрос, был ли он знаком со своей жертвой, мужчина ответил отрицательно. Следователь отметил, что ранее во время допроса задержанный упоминал имя девочки.
«Нет, это я уже из ориентировки, которая развешивалась на столбы [узнал — прим.ред.]», — заявил задержанный.
После этого он сказал, что раскаивается в содеянном.
Происшествия , Видео , Криминал , СКР , Саратов
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