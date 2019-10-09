Полтонны: В Португалии задержали яхту с кокаином

Португальские правоохранительные органы задержали прогулочную яхту, которая направлялась из Бразилии в Испанию с 0,5 тонны кокаина на борту.
Задержаны пять человек — граждане Нидерландов (в том числе хозяин судна), Эстонии, Великобритании, говорится в сообщении испанской Национальной полиции.
Яхта Imagine была задержана около Азорских островов. Помимо кокаина изъято 520 граммов метамфетамина, огнестрельное оружие, наличные и документы.
В расследовании также принимали участие правоохранительные органы Нидерландов и Эстонии.