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В Минюсте объяснили включение ФБК в реестр иностранных агентов 

Говорит Москва 9 часов назад
Минюст объяснил, почему ФБК стал иностранным агентом
Фото: ТАСС
У ведомства есть все доказательства иностранного финансирования фонда, основанного Алексеем Навальным.
Как заявил и.о. директора департамента по делам некоммерческих организаций министерства юстиции Владимир Титов, только в этом году ФБК получил из-за рубежа 140 тысяч рублей.
«Были два транша из Испании и один из США. Таким образом, все составляющие — занятие политической деятельностью и получение иностранного финансирования — налицо. Именно после этого организация и была включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагентов», — сказал представитель Минюста.
Титов подчеркнул, что в случае необходимости ведомство готово к суду с ФБК.
Сегодня стало известно, что Фонд борьбы с коррупцией включили в список иностранных агентов. Глава организации Иван Жданов заявил, что фонд никогда не получал финансирования из-за границы.
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Происшествия , Владимир Титов , Алексей Навальный , Иван Жданов , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ
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