Минюст объяснил, почему ФБК стал иностранным агентом

У ведомства есть все доказательства иностранного финансирования фонда, основанного Алексеем Навальным.
Как заявил и.о. директора департамента по делам некоммерческих организаций министерства юстиции Владимир Титов, только в этом году ФБК получил из-за рубежа 140 тысяч рублей.
«Были два транша из Испании и один из США. Таким образом, все составляющие — занятие политической деятельностью и получение иностранного финансирования — налицо. Именно после этого организация и была включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагентов», — сказал представитель Минюста.
Титов подчеркнул, что в случае необходимости ведомство готово к суду с ФБК.
Сегодня стало известно, что Фонд борьбы с коррупцией включили в список иностранных агентов. Глава организации Иван Жданов заявил, что фонд никогда не получал финансирования из-за границы.