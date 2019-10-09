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Мосгорсуд продлил арест обвиняемой в шпионаже Карине Цуркан 

РИА Новости + ещё 1 10 часов назад
Суд продлил арест обвиняемой в шпионаже Карине Цуркан
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд в среду продлил срок ареста до 14 декабря бывшему члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан, которая находится в СИЗО по обвинению в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Карина Цуркан уже 12 месяцев содержится под стражей, пока идет предварительное следствие.
"Цуркан сегодня продлили срок содержания под стражей до 14 декабря 2019 года", — сказал представитель суда.
По словам ее защитника Ивана Павлова, Цуркан обвиняют в том, что в августе 2004 года она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она якобы передала этот документ спецслужбе Молдавии. При этом, как подчеркивает защитник, непонятно, где, как и при каких обстоятельствах состоялась передача сведений.
По его словам, специалисты, привлеченные ФСБ, пришли к заключению, что сведения в этом документе составляют государственную тайну. Цуркан себя виновной не считает.
Дело маркировано грифом "совершенно секретно", поэтому о фабуле практически ничего не известно. По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. Как писала газета РБК, ФСБ подозревает ее в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".
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Комментарии
Происшествия , Карина Цуркан , ФСБ , АЭС Аккую , Мосгорсуд , Минэнерго , ФСИН , Интер РАО ЕЭС , НАТО , РИА Новости
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