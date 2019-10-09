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Полиция оштрафовала владельца магазина за продажу фигурок бен Ладена 

Говорит Москва 10 часов назад
Магазин ошрафовали за продажу фигурок бен Ладена
Фото: РИА Новости
Ранее из магазина в Ставрополе убрали игрушки, изображающие лидера террористов.
На них обратили внимание пользователи сети. Многих жителей города возмутила продажа подобных фигурок. В пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю сообщили «Говорит Москва», что на предпринимателя наложен штраф.
«По данному факту в отношении индивидуального предпринимателя Стаценко С. Н. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена».
В МВД пояснили, что владелец магазина приобрёл две фигурки десять лет назад. Они входили в набор с воинскими формированиями из разных стран мира. Однако в течение этого времени их никто не приобрёл. Каждая фигурка стоила по 4990 рублей.
Ранее Роспотребнадзор не выявил нарушений в продаже фигурок бен Ладена. В управлении сообщили, что права потребителей в этом случае не нарушаются.
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Происшествия , Роспотребнадзор , МВД , Москва , Ставрополь , Ставропольский Край
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