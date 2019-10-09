Магазин ошрафовали за продажу фигурок бен Ладена

Полиция оштрафовала владельца магазина за продажу фигурок бен Ладена

Ранее из магазина в Ставрополе убрали игрушки, изображающие лидера террористов.

«По данному факту в отношении индивидуального предпринимателя Стаценко С. Н. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена».

В МВД пояснили, что владелец магазина приобрёл две фигурки десять лет назад. Они входили в набор с воинскими формированиями из разных стран мира. Однако в течение этого времени их никто не приобрёл. Каждая фигурка стоила по 4990 рублей.