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На Японию надвигается необычайно сильный тайфун 

Российская Газета 9 часов назад
На Японию надвигается разрушительный тайфун
Фото: РИА Новости
Японию от Сикоку на юге до региона Тохоку на северо-востоке острова Хонсю 12-13 октября накроет необычайно сильный тайфун, предупреждает Японское метеорологическое агентство (JMA). Стихия также пройдет через Токио и самые густонаселенные районы страны.
Это уже 19-й тайфун в текущем году, приходящий в Японию.
Обычно JMA устраивает новостную конференцию за день до прихода тайфуна в Японию, но в этот раз решено было предупредить за три дня, чтобы люди успели подготовиться, сообщает японская газета Asahi.
Из-за стихии могут быть скорректированы планы соревнований проходящего сейчас в Японии мирового чемпионата по регби (Rugby World Cup). Пока что организаторы не уверены, надо ли переносить матчи Япония-Шотландия и Новая Зеландия-Италия, однако, по их словам, "безопасность превыше всего".
Ожидается, что нынешний ураган принесет столь же сильный ветер, как тайфун №15 (В Японии ураганы обычно называют по номерам) в начале сентябре. Напомним, тогда в Токио погиб один человек, более тридцати пострадали, в Токио и соседней префектуре Тиба был нанесен ущерб более чем 930 тысячам строений. Порывы ветра достигали 150-207 км/ч.
Помимо разрушительной силы ветра тайфуны опасны еще и тем, что приносимые ими обильные дожди приводят к оползням и сходам грязевых потоков в горах, что зачастую сопровождается человеческими жертвами.
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Комментарии1
Происшествия , Погода , Япония
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