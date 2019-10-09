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Басманный суд заочно арестовал пранкера Вольнова по новому обвинению 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
В России арестовали украинского пранкера
Фото: Стоп-кадр из видео
Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины пранкера Никиты Кувикова, известного под псевдонимом Евгений Вольнов, обвиняемого в публичных призывах к терроризму. Об этом сообщает ТАСС.
«Удовлетворить ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Кувикова», — говорится в постановлении суда.
Отмечается, что пранкер приговорён к заключению сроком на два месяца с момента экстрадиции, либо с момента его задержания на территории России.
28 марта 2018 года суд уже Вольнову заочный арест по делу о распространении им в интернете ложных сведений о числе погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Тогда он был объявлен в международный розыск.
В результате пожара, произошедшего 25 марта 2018 года в «Зимней вишне», погибли 60 человек.
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Происшествия , Криминал , Никита Кувиков , Евгений Вольнов , Москва
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