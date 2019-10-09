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Британцы требуют казнить многодетную мать за убийство сыновей 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Британцы потребовали казни для многодетной матери
Фото: Teleprogramma.pro
Родить детей — дело обычно нехитрое, а вот вырастить их и не сойти при этом с ума бывает гораздо сложнее. Судя по всему, 35-летняя Сара Баррасс из Великобритании с этой задачей не справилась, и сейчас женщину судят за то, что двоих из шести своих детей она хладнокровно убила.
По данным полиции, Сара задушила сыновей-подростков — 13-летнего Тристана и 14-летнего Блэйка. При этом женщине помогал ее сводный брат — 37-летний Брэндон Мэчин. Мальчики были убиты в мае 2019 года, с разницей в 14 минут. Сообщается, что родственники планировали расправиться и с четырьмя оставшимися детьми Сары, но до этого дело, к счастью, не дошло.
Суд Шеффилда уже признал мужчину и женщину виновными в случившемся. Британцы, тем временем, уверены, что никакое наказание, назначенное им в соответствии с существующими законами, не поможет душегубам искупить эту вину. В многочисленных комментариях на Facebook люди требуют, чтобы для убийц детей власти страны вернули смертную казнь.
«Повесить их», «верните виселицу», «они не заслуживают жизни» — пишут люди.
Многие обратили внимание, что за 10 месяцев до расправы над Тристаном и Блэйком их мать опубликовала там же, в социальной сети, картинку с цитатой из Стивена Кинга, которая гласит: «Убийство — как картофельные чипсы, ты никогда не можешь остановиться на одном».
По мнению британцев, если бы Баррасс и ее сообщнику не помешали, они не остановились бы до тех пор, пока все шестеро детей не были бы мертвы.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Стивен Кинг , Великобритания
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