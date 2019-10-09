Пенсионер сел в тюрьму за шпионаж в пользу Украины

Российский пенсионер получил 12 лет за шпионаж в пользу Украины

Ростовский областной суд в приговорил жителя поселка Чертково, который находится на границе с УКраиной, к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену, передает РИА "Новости".

Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь идет о шпионаже в пользу спецслужб Украины.

По данным УФСБ по Ростовской области, пенсионер Владимир Моргунов передавал информацию "сотруднику иностранной спецслужбы", встречаясь с ним на украинской стороне.

Моргунова задержали в ноябре 2018 года. В ходе обыска у него нашли десять коробок из-под телефонов, многочисленные сим-карты, а также два паспорта на его имя — России и Украины.

Сам Моргунов признал себя виновным.