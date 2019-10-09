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Российский пенсионер получил 12 лет за шпионаж в пользу Украины 

Газета.Ru + ещё 3 10 часов назад
Пенсионер сел в тюрьму за шпионаж в пользу Украины
Фото: РИА Новости
Ростовский областной суд в приговорил жителя поселка Чертково, который находится на границе с УКраиной, к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену, передает РИА "Новости".
Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь идет о шпионаже в пользу спецслужб Украины.
По данным УФСБ по Ростовской области, пенсионер Владимир Моргунов передавал информацию "сотруднику иностранной спецслужбы", встречаясь с ним на украинской стороне.
Моргунова задержали в ноябре 2018 года. В ходе обыска у него нашли десять коробок из-под телефонов, многочисленные сим-карты, а также два паспорта на его имя — России и Украины.
Сам Моргунов признал себя виновным.
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Происшествия , Владимир Моргунов , ФСИН , РИА Новости
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