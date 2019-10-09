В Москве объявлен план «Перехват»

Нападение произошло на юго-востоке города — на улице Генерала Кузнецова, 29. Четверо преступников ударили мужчину топором по голове, отняли деньги и скрылись на синем автомобиле «Додж Караван» без номеров.

В столице был введен план «Перехват» ради их поиска. Собеседник агенства не сообщил, в каком состоянии находится потерпевший и какова сумма материального ущерба.

Тем временем источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил , что злоумышленники отняли у потерпевшего 50 тысяч долларов. Собеседник уточнил, что нападение имело место у 27-го, а не 29-го дома по улице Генерала Кузнецова.

В свою очередь, в пресс-службе столичной полиции агентству рассказали, что нападение произошло около 13:15, нападавшие были в масках, а помимо топора были вооружены похожим на пистолет предметом.

В конце июля, как сообщал «Рамблер», план «Перехват» был введен в Москве после угона автомобиля. Тогда в районе 10-го дома по Ленинградскому проспекту неизвестные пригрозили огнестрельным оружием владельцу «Ниссана», приказали покинуть машину и уехали на ней.