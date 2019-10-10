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Задержанную в Иране российскую журналистку отпустили домой 

Lenta.ru + ещё 9 35 минут назад
Задержанную в Иране журналистку из РФ освободили
Фото: ruspekh.ru
Российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную ранее властями Ирана, отпустили. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства России в Тегеране.
«В результате совместных усилий МИД России и посольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик», — говорится в сообщении.
Отмечается, что журналистка вылетела из Ирана в Москву рано утром 10 октября. Как сообщили РИА Новости в российском посольстве, она чувствует себя нормально.
О задержании Юзик стало известно 4 октября. При въезде в страну у нее отобрали паспорт. Позже к ней в гостиничный номер ворвались сотрудники Корпуса стражей исламской революции. Позже в иранском правительстве сообщили, что задержание журналистки связано с нарушениями в визах.
Юзик работала в редакции газеты «Комсомольская правда» и в журнале «Русский Newsweek». С 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. С 2001 года сосредоточилась на теме Кавказа. Она выпустила книгу «Невесты Аллаха» о террористках-смертницах, а также книгу «Бесланский словарь».
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Происшествия , В мире , Политика , МИД , Newsweek , Комсомольская правда , Иран
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