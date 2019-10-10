Задержанную в Иране журналистку из РФ освободили

Задержанную в Иране российскую журналистку отпустили домой

Российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную ранее властями Ирана , отпустили. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства России в Тегеране.

«В результате совместных усилий МИД России и посольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик», — говорится в сообщении.

Отмечается, что журналистка вылетела из Ирана в Москву рано утром 10 октября. Как сообщили РИА Новости в российском посольстве, она чувствует себя нормально.

О задержании Юзик стало известно 4 октября. При въезде в страну у нее отобрали паспорт. Позже к ней в гостиничный номер ворвались сотрудники Корпуса стражей исламской революции. Позже в иранском правительстве сообщили, что задержание журналистки связано с нарушениями в визах.

Юзик работала в редакции газеты «Комсомольская правда» и в журнале «Русский Newsweek». С 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. С 2001 года сосредоточилась на теме Кавказа. Она выпустила книгу «Невесты Аллаха» о террористках-смертницах, а также книгу «Бесланский словарь».