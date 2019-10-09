В Германии мужчина расстрелял прохожих

В германском городе Галле неизвестный начал стрелять из автомата, несколько человек погибли, пишут СМИ со ссылкой на местные правоохранительные органы.
«По предварительным данным, есть убитые. Преступник скрылся», — сообщила полиция Галле в соцсетях, передает ТАСС.
В полиции ФРГ добавили, что в результате инцидента погибли как минимум двое, сообщает РИА «Новости».
Полицейские обратились к жителям города с просьбой оставаться в квартирах и избегать квартала, где произошла стрельба.
Издание Build также отметило, что неизвестный бросил гранату на кладбище в Галле.
В начале октября в Париже неизвестный мужчина с ножом напал на полицейских прямо в участке.