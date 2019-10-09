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Скончалась жена маршала Казакова 

Рамблер 11 часов назад
Скончалась жена маршала Казакова
Фото: marshalkazakov.ru
Светлана Казакова, прошедшая всю Великую Отечественную войну жена героя СССР Василия Казакова, скончалась на 95-м году жизни. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на ее зятя, подводника-атомщика Александра Михайлова.
Он отметил, что Светлана Казакова была последней из вдов маршалов артиллерии.
Прощание с Казаковой состоялось 9 октября в траурном зале Центральной Клинической Больницы номер один Администрации президента.
«Светлана Павловна сама по себе очень интересный человек, участник ВОВ, прошла войну от Курска до Берлина. Чтобы попасть на фронт она добавила себе четыре года», — рассказал ее зять.
Михайлов назвал ее удивительно сильной женщиной. В первые месяцы войны 16-летняя Казакова потеряла при бомбардировке всю свою семью, после чего решила пойти на фронт.
Сначала она занималась расшифровкой чертежей и рассекречивала магнитные мины, училась ухаживать за ранеными. Затем стала связисткой и служила в войсках Правительственной связи Центрального, Белорусского и 1-го Белорусского фронтов.
В армии она оставалась до 1946 года, закончив службу в звании техника-лейтенанта правительственной связи. Казакова награждена двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, 5 медалями СССР, 2-мя польскими и множеством других наград.
С будущим мужем она познакомилась в Новый год 1944-го в Гомеле, где находился штаб 1-го Белорусского фронта. Несмотря на 22-летнюю разницу в возрасте они начали общаться, а после войны сблизились и прожили вместе 23 года до смерти Казакова.
Василий Казаков был маршалом артиллерии, единственным из не сухопутных полководцев трижды награждённым Орденом Суворова 1 степени. Он сражался в Сталинградской битве, был командующим артиллерией Центрального фронта. Казаков умер в 1969 году в 70 лет.
Как ранее сообщал «Рамблер», в августе этого года в 95 лет скончался последний в Новосибирской области Герой СССР Александр Анцупов. Высшую награду он получил за отвагу, проявленную во время форсирования Днепра.
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Комментарии1
Происшествия , Василий Казаков , Александр Михайлов , Администрация Президента РФ , Комсомольская правда
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