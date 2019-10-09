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При взрыве в Сомали погибли четыре человека 

ТАСС + ещё 1 12 часов назад
Взрыв в Сомали унес жизни четырех человек
Фото: РИА Новости
По меньшей мере четыре человека стали жертвами взрыва, прогремевшего в ночь на среду в пригороде столицы Сомали Могадишо. Как сообщило агентство "Синьхуа", пять человек получили ранения.
"Солдаты возвращались с операции по разминированию дороги, когда произошел взрыв. Четыре человека погибли, еще пятеро получили ранения", — цитирует агентство представителя местных властей. По его словам, в результате погибли двое военнослужащих. Инцидент произошел на трассе, соединяющей города Могадишо и Афгойе.
Радикальная группировка "Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за взрыв.
"Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов") — радикальная исламистская группировка, образованная в 2004 году на территории Сомали. С 2008 года ее боевики периодически совершают теракты с использованием смертников, а также начиненных взрывчаткой машин.
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Происшествия , Аш-Шабаб , Могадишо , Сомали
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