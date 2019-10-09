Взрыв в Сомали унес жизни четырех человек

При взрыве в Сомали погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека стали жертвами взрыва, прогремевшего в ночь на среду в пригороде столицы Сомали Могадишо . Как сообщило агентство "Синьхуа", пять человек получили ранения.

"Солдаты возвращались с операции по разминированию дороги, когда произошел взрыв. Четыре человека погибли, еще пятеро получили ранения", — цитирует агентство представителя местных властей. По его словам, в результате погибли двое военнослужащих. Инцидент произошел на трассе, соединяющей города Могадишо и Афгойе.

Радикальная группировка "Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за взрыв.

"Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов") — радикальная исламистская группировка, образованная в 2004 году на территории Сомали. С 2008 года ее боевики периодически совершают теракты с использованием смертников, а также начиненных взрывчаткой машин.