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Пассажир решился на рискованный полет и умер на борту самолета 

Teleprogramma.pro 13 часов назад
Решился на рискованный полет и умер в самолете
Фото: РИА Новости
Трагический случай смерти авиапассажира в самолете UTair, о котором мы рассказывали нашим читателям 8 октября, как оказалось, был не единственным — в этот же день на борту авиалайнера другой компании, S7, тоже умер мужчина.
По информации ТАСС, он чувствовал себя неважно еще в аэропорту Красноярска, но отказываться от полета не стал. Когда Boeing 737-800 находился в воздухе, на пути в Москву, мужчине стало совсем плохо. Попытки реанимировать его не принесли успеха — к моменту экстренного приземления в Омске он был уже мертв, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав Омской области.
Напомним, ранее самолет, следовавший из Сочи в московский аэропорт Внуково, вынужденно сел в Воронеже, и причиной тоже стало ухудшение самочувствия пассажира. Мужчине, умершему в воздухе, было около 60-ти лет.
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Комментарии
Происшествия , Минздрав РФ , Boeing , Международный аэропорт Внуково , АК S7 , ИТАР-ТАСС
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