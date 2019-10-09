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Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе 

Lenta.ru 1 час назад
Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий.
Сотрудникам правоохранительных органов была дана команда «к бою», когда националисты пытались проехать в район населенного пункта Золотое, где 9 октября должен состояться отвод украинских войск.
«Власть стреляет в украинских граждан!» — говорится в подписи к видеозаписи.
Прибывший на блокпост глава «Нацкорпуса» вступил в спор с полицейскими и заявил, что у всех прорывающихся на линию фронта есть удостоверение участника боевых действий, сообщает «Страна.ua». Ранее украинские добровольцы заявили о намерении сорвать разведение сил в Петровском и Золотом. При этом у линии соприкосновения правоохранительные органы не мешают устраивать добровольцам политические акции.
8 октября сообщалось, что добровольческие батальоны готовы занять позиции Вооруженных сил Украины в случае отвода войск в Донбассе. В то же время Билецкий призвал украинцев помешать процессу мирного урегулирования конфликта. 7 октября в самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщили, что украинские власти саботируют договоренности о разведении сил в Донбассе.
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Происшествия , Видео , Андрей Билецкий , МВД
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