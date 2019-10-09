Вывезли даже туалет: в Томске украли детский лагерь

В российском городе украли детский лагерь

«Перевал» был летним лагерем для детей из малообеспеченных семей и детских домов. Он располагался неподалеку от деревни Малое Протопопово. На его территории находились баня, кухня, столовая и другие необходимые объекты. Все они были построены специально.

«4 октября лагеря не стало», — сообщил Виктор Сиротин.

По его словам, неизвестные распилили все объекты, разобрали их и увезли. Организатор «Перевала» сообщил, что обратился в полицию с заявлением, а также объяснил, что летний лагерь не был разобран к середине осени, так как погода позволяла использовать его объекты участникам туристических походов.

В пресс-службе управления МВД по Томской области агентству подтвердили факт поступления соответствующего заявления, сообщили, что проводят проверку и примут процессуальное решение по ее итогам.