Вывезли даже туалет: в Томске украли детский лагерь

Детского лагеря «Перевал» в Томской области «не стало» — неизвестные распилили, разобрали и вывезли его объекты. Об этом РИА Новости рассказал его организатор Виктор Сиротин.
«Перевал» был летним лагерем для детей из малообеспеченных семей и детских домов. Он располагался неподалеку от деревни Малое Протопопово. На его территории находились баня, кухня, столовая и другие необходимые объекты. Все они были построены специально.
«4 октября лагеря не стало», — сообщил Виктор Сиротин.
По его словам, неизвестные распилили все объекты, разобрали их и увезли. Организатор «Перевала» сообщил, что обратился в полицию с заявлением, а также объяснил, что летний лагерь не был разобран к середине осени, так как погода позволяла использовать его объекты участникам туристических походов.
В пресс-службе управления МВД по Томской области агентству подтвердили факт поступления соответствующего заявления, сообщили, что проводят проверку и примут процессуальное решение по ее итогам.
Летом прошлого года «Рамблер» сообщал, что администрация одного из детских лагерей в Новгородской области запретила детям слушать песни Ольги Бузовой, Тимати, Филипп Киркоров, слишком медленные для быстрых танцев, а также те, что содержат слова «дуть» и «умалишенный». Начальник лагеря объяснила это тем, что дети их слушать не должны.