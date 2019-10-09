В одном из зданий МГУ произошло задымление

Двести человек эвакуированы с факультета биологии МГУ им. М. В. Ломоносова из-за задымления. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"В учебном корпусе биологического факультета по адресу: Ленинские горы, дом 1, стр. 12, произошло задымление", — сказал источник.
По его словам, из здания было эвакуировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений 200 студентов и преподавателей. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения, с использованием тепловизора ведется поиск источника задымления.
Другой источник ТАСС сообщил, что в одной из аудиторий произошло тление сушильного шкафа.