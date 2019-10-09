В одном из зданий МГУ произошло задымление

Задымление произошло в здании биофака МГУ в Москве

"В учебном корпусе биологического факультета по адресу: Ленинские горы, дом 1, стр. 12, произошло задымление", — сказал источник.

По его словам, из здания было эвакуировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений 200 студентов и преподавателей. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения, с использованием тепловизора ведется поиск источника задымления.

Другой источник ТАСС сообщил, что в одной из аудиторий произошло тление сушильного шкафа.