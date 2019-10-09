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В США девятилетнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек 

РИА Новости + ещё 1 14 часов назад
В США ребенка обвинили в массовом убийстве
Фото: РИА Новости
Девятилетнего жителя Иллинойса обвинили в пяти убийствах, двух поджогах и одном поджоге с отягчающими обстоятельствами, сообщил в интервью журналу Peoria Journal Star прокурор штата Грег Мингер.
Как сообщает издание, мальчик устроил пожар 6 апреля в передвижном доме. Погибли пять человек, в том числе трое детей. Двоим удалось спастись.
Пожар начался в 11 часов вечера. К моменту, когда пожарные прибыли на место происшествия, дом был полностью охвачен огнем.
Мингер рассказал, что решение предъявить обвинение ребенку далось ему тяжело.
"Это трагедия, но в конце концов очень молодой человек обвиняется в одном из самых серьезных преступлений", — отметил он.
Если ребенка осудят, то ему грозит пятилетний испытательный срок.
"Испытательный срок, учитывая возраст, является единственным решением", — отметил прокурор.
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Происшествия , США
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