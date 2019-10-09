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Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов 

РИА Новости 13 часов назад
Фонд Навального признали иностранным агентом
Фото: РИА Новости
Министерство юстиции включило Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов.
"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
Детали пока не уточняются.

Дело против ФБК

В начале августа Следственный комитет возбудил против ФБК уголовное дело об отмывании примерно миллиарда рублей.
По данным следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники организации, а также лица, имеющие отношение к ее деятельности, получили от третьих лиц крупную сумму денег, которые заведомо для них были приобретены преступным путем. Соучастники внесли через банкоматы такую же сумму на расчетные счета нескольких банков, а затем перевели на счета ФБК, профинансировав тем самым организацию и "завершив совместные преступные действия по их легализации".
Виновным грозит до семи лет лишения свободы.
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Происшествия , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , СКР , Москва
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