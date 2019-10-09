Фонд Навального признали иностранным агентом

Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов

"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.

Детали пока не уточняются.

Дело против ФБК

В начале августа Следственный комитет возбудил против ФБК уголовное дело об отмывании примерно миллиарда рублей.

По данным следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники организации, а также лица, имеющие отношение к ее деятельности, получили от третьих лиц крупную сумму денег, которые заведомо для них были приобретены преступным путем. Соучастники внесли через банкоматы такую же сумму на расчетные счета нескольких банков, а затем перевели на счета ФБК, профинансировав тем самым организацию и "завершив совместные преступные действия по их легализации".

Виновным грозит до семи лет лишения свободы.