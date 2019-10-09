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В Петербурге сняли на видео «огненный фонтан из-под земли» 

Российская Газета 58 минут назад
В центре Санкт-Петербурга на Мытнинской улице из-за пожара на газопроводе возник "огненный фонтан", который удалось заснять на видео, сообщают РИА Новости.
Пламя било прямо из-под земли, причем высота огня достигала нескольких метров. Сотрудники МЧС, получив сообщение о возгорании, поспешили на место происшествия и эвакуировали жителей окрестных домов. Установлено, что на ремонтируемом участке газопровода у дома номер 32 на Мытнинской улице происходило факельное горение.
К ликвидации пожара привлекли семь единиц техники и 40 человек личного состава. Сотрудники "Петербурггаз" установили на магистраль хомут, возгорание ликвидировано.
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Происшествия , Видео , МЧС , РИА Новости , Санкт-Петербург
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