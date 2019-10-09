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Пенсионера из Ростова посадили за госизмену 

News.ru + ещё 11 57 минут назад
Пенсионера посадили за госизмену
Фото: РИА Новости
Ростовский областной суд признал виновным в государственной измене 72-летнего местного жителя Владимира Моргунова. Мужчина проведёт 12 лет в колонии строгого режима.
Государственное обвинение просило заключить пенсионера под стражу на восемь лет, передаёт «Интерфакс».
Мужчина был задержан в ноябре 2012 года. Силовики провели обыск в его доме, где нашли два паспорта, несколько сим-карт и десять коробок из-под телефонов.
Следствие считает, что Моргунов лично встречался с работником иностранной спецслужбы и передавал секретную информацию. Встречи проходили на Украине.
Представители другой страны якобы интересовала экономическая и политическая ситуации Чертковского района Ростовской области. Кроме того, он хотел выяснить местонахождение военной техники на российской стороне.
Как ранее писал News.ru, жена обвинённого в госизмене российского учёного Виктора Кудрявцева сообщила, что в их квартире обнаружена прослушивающая аппаратура. По словам Ольги Кудрявцевой, она сначала приняла находку за детскую игрушку — у неё четверо внуков.
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Комментарии
Происшествия , В мире , Украина , Владимир Моргунов , Виктор Кудрявцев , ФСИН , Интерфакс
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