Пенсионера посадили за госизмену

Пенсионера из Ростова посадили за госизмену

Государственное обвинение просило заключить пенсионера под стражу на восемь лет, передаёт «Интерфакс».

Мужчина был задержан в ноябре 2012 года. Силовики провели обыск в его доме, где нашли два паспорта, несколько сим-карт и десять коробок из-под телефонов.

Следствие считает, что Моргунов лично встречался с работником иностранной спецслужбы и передавал секретную информацию. Встречи проходили на Украине.

Представители другой страны якобы интересовала экономическая и политическая ситуации Чертковского района Ростовской области. Кроме того, он хотел выяснить местонахождение военной техники на российской стороне.