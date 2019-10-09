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Ученики российской гимназии массово заболели пневмонией 

Lenta.ru + ещё 1 14 часов назад
Ученики российской гимназии массово заболели пневмонией
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
В Иркутске гимназию №3 закрыли на карантин в связи с повышенным уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также выявлением пневмонии у 12 учеников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
По словам собеседника агентства, «в учебном заведении проводится комплекс санитарных мероприятий, в том числе дезинфекция».
Карантин продлится с 9 по 20 октября, говорится в приказе директора гимназии Андрея Трошина, опубликованном на сайте учреждения. Такое решение было принято в связи с «одновременным отсутствием более 20 процентов численного состава учащихся». Уточняется, что во время карантина занятия будут проходить дистанционно.
По данным регионального Роспотребнадзора, всего в Иркутской области за прошлую неделю было зарегистрировано более 14 тысяч случаев заболевания ОРВИ, большая часть заболевших — дети до 14 лет.
Ранее в детском саду Санкт-Петербурга произошла вспышка дизентерии — госпитализировали девятерых воспитанников. Инфекция начала распространяться в младшей группе детсада. По словам матери одной из заболевших дизентерией воспитанниц, у ребенка проявились такие симптомы, как рвота, повышенная температура и диарея. Затем девочка три дня провела в реанимации, сейчас она продолжает лечение в стационаре.
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Происшествия , Иркутск
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