СК завел новые дела после обстрелов в Донбассе

По ее словам, игнорируя ранее достигнутые договоренности о прекращении огня, украинские военнослужащие с 19 по 30 сентября произвели прицельные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в поселке шахты "Трудовская" Петровского района, селе Коминтерново Новоазовского района, поселке Зайцево Никитовского района, поселке Шахты 6-7 и контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" Никитовского района города Горловки самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Кроме того, по данным российского следствия, 3 октября из гранатометов украинскими силовиками произведен обстрел объектов гражданской инфраструктуры в поселке городского типа Старомихайловка Кировского района самопровозглашенной Донецкой народной республики. Как рассказала Петренко, в результате указанных обстрелов пятеро гражданских лиц, не участвующих в вооруженном конфликте, получили ранения различной степени тяжести.

"Также следствием дополнительно задокументированы другие ранее не известные факты артиллерийских обстрелов, в результате которых причинен существенный вред объектам гражданской инфраструктуры, не являющимся военными целями, в населенных пунктах самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В период с 18 марта по 25 сентября 2019 года на указанных территориях уничтожены либо частично разрушены 386 жилых домов, а также 34 объекта гражданского назначения и обеспечения жизнедеятельности населения", — сказала представитель ведомства.

По ее словам, по указанным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ).