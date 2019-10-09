Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСБ разоблачила «благотворительную организацию» из 100 спонсоров террористов 

Lenta.ru + ещё 14 16 часов назад
ФСБ разоблачила «благотворителей» террористов
Фото: РИА Новости
ФСБ обнаружила в России группировку из более чем 100 сторонников международных террористов, отправивших боевикам в Сирии свыше шести миллионов рублей. Об этом в среду, 9 октября, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, для координации пособники террористов использовали мессенджер Telegram. Они финасировали запрещенные в России организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государство». Группа действовала на территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстана, Краснодарского и Ставропольского края, Тюменской области, Москвы и Санкт-Петербурга.
Отправленные террористам деньги были собраны как пожертвования на благотворительность. В группировку входили участники спланированного в 2005 году Шамилем Басаевым нападения боевиков на Нальчик.
В ходе контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии были задержаны два человека. У них изъята экстремистская литература, десять мобильных устройств с указаниями террористов, 60 пластиковых карт разных банков, шесть тысяч долларов и бухгалтерская документация.
Со своей стороны, официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила «Ленте.ру», что задержанные — 25-летний мужчина и его 30-летняя сестра — собирали деньги на финансирование международных террористов с февраля 2015 года. В отношении контрагентов организации, в том числе из Москвы, возбуждены уголовные дела.
Ранее сообщалось, что с начала года на Северном Кавказе было ликвидировано 30 ячеек террористов и предотвращено 15 терактов. Предположительно, террористы намеревались устроить взрывы в местах массового пребывания людей и на объектах религиозных организаций, а также планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов.
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
Последние новости
Турция вступила в бой с курдами Турция вступила в бой с курдами Путин уволил Глазьева Путин уволил Глазьева Эрдоган начал операцию в Сирии Эрдоган начал операцию в Сирии
Комментарии
Происшествия , Шамиль Басаев , Светлана Петренко , ФСБ , Имарат Кавказ , СКР , МВД , РИА Новости , Lenta.ru , Кабардино-Балкарская Республика , Карачаево-Черкесская Республика , Москва , Республика Ингушетия , Республика Татарстан , Санкт-Петербург , Сирия , Ставропольский Край , Тюменская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии
Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии8
Меркель дала Зеленскому обещание по России
Меркель дала Зеленскому обещание по России267
США и Британия предрекли катастрофу из-за Турции
США и Британия предрекли катастрофу из-за Турции117
Из главного онкоцентра РФ уволят опытных врачей
Из главного онкоцентра РФ уволят опытных врачей4
«Больше, чем санкции»: Трамп пригрозил Турции
«Больше, чем санкции»: Трамп пригрозил Турции116
Видео
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
02:52
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
Армия Войска
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
04:28
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
Армия Ближний Восток
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
00:46
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
Общество
Курды нанесли ответный удар по Турции
04:48
Курды нанесли ответный удар по Турции
Армия Ближний Восток
Евросоюз призвал Турцию остановиться
04:28
Евросоюз призвал Турцию остановиться
В мире Ближний Восток
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
00:58
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
В мире Конфликты
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
03:41
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
Армия Ближний Восток
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
01:54
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение