ФСБ разоблачила «благотворителей» террористов

ФСБ разоблачила «благотворительную организацию» из 100 спонсоров террористов

ФСБ обнаружила в России группировку из более чем 100 сторонников международных террористов, отправивших боевикам в Сирии свыше шести миллионов рублей. Об этом в среду, 9 октября, сообщает РИА Новости.

Отправленные террористам деньги были собраны как пожертвования на благотворительность. В группировку входили участники спланированного в 2005 году Шамилем Басаевым нападения боевиков на Нальчик.

В ходе контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии были задержаны два человека. У них изъята экстремистская литература, десять мобильных устройств с указаниями террористов, 60 пластиковых карт разных банков, шесть тысяч долларов и бухгалтерская документация.

Со своей стороны, официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила «Ленте.ру», что задержанные — 25-летний мужчина и его 30-летняя сестра — собирали деньги на финансирование международных террористов с февраля 2015 года. В отношении контрагентов организации, в том числе из Москвы, возбуждены уголовные дела.