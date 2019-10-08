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Источник: эксперты выявили шизофрению у бросившей сына в парке «Лосиный Остров» москвички 

ТАСС + ещё 1 39 минут назад
Бросившей сына в парке москвичке поставили диагноз
Фото: РИА Новости
Психолого-психиатрическая экспертиза выявила параноидную шизофрению у жительницы Москвы Надежды Куликовой, которая оставила своего малолетнего сына на ночь в столичном парке "Лосиный Остров" в феврале 2019 года. Как сообщил ТАСС близкий к следствию источник, обвиняемая не может быть привлечена к уголовной ответственности и нуждается в принудительном лечении.
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"Согласно результатам проведенной в институте имени Сербского комплексной психологической экспертизы, Куликова страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении и нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа. Таким образом, обвиняемая не может быть привлечена к уголовной ответственности, однако окончательное решение примут прокуратура и суд", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, проявляться болезнь у Куликовой стала с конца 2017 года, в то время, когда она стала "лечить" своего сына от всех болезней.
"Следствие ознакомило обвиняемую с постановлением об уличении лица, совершившего общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом", — уточнил источник.
Кроме того, как отметил собеседник агентства, в результате действий Куликовой у ее сына развилось временное психическое расстройство — реакция на стресс.
Другой источник — в медицинских кругах — сообщил ТАСС, что сын обвиняемой находится на гособеспечении: учится, лечится, состоит под наблюдением врачей, чувствует себя хорошо, но очень скучает по матери.
"В настоящее время бабушка мальчика готовит документы для оформления опеки над внуком", — добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что у Куликовой были выявлены психические отклонения и на момент совершения преступления она находилась в невменяемом состоянии. После прохождения экспертизы она была переведена в психиатрическое отделение больницы при СИЗО "Бутырка", где в настоящее время находится другая москвичка Ирина Гаращенко, обвиняемая в попытке убийства своей пятилетней дочери, которую она оставила в квартире без присмотра в антисанитарных условиях.

Инцидент в парке "Лосиный Остров"

18 февраля 33-летняя Надежда Куликова обратилась в полицию с заявлением о пропаже шестилетнего сына. По ее словам, 17 февраля она ехала в машине с ребенком мимо заповедника "Лосиный Остров" и заехала туда по просьбе сына, а он убежал и не вернулся. Следователи сообщали, что женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью, в то время как ее ребенок в ночное время на морозе пытался найти выход из леса.
Утром 18 февраля ребенка обнаружили около автозаправки. Свидетели сообщили следствию, что на мальчике был обмотанный липкой лентой мешок. Рассказ ребенка противоречит версии матери о случившемся. При осмотре ее автомобиля следователи изъяли три рулона скотча и нож, были назначены дактилоскопическая и молекулярно-генетическая экспертизы.
22 февраля Преображенский суд Москвы арестовал Куликову. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство") и по статье 156 УК РФ ("Жестокое обращении с детьми"), ей предъявлено обвинение. Куликова отрицает обвинение в покушении на убийство сына, но признает, что поступила с ним жестоко и переживает разлуку с ним.
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Происшествия , Москва
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