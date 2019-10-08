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Владелец иномарки в Екатеринбурге стал жертвой жестокого розыгрыша 

360tv.ru 9 часов назад
Россиянин с иномаркой стал жертвой жестокого розыгрыша
Фото: РИА Новости
В Екатеринбурге неизвестные прикрепили к днищу машины предмет, похожий на взрывное устройство, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по свердловской области.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал:
«В дежурную часть регионального полицейского главка обратился мужчина и сообщил о подозрительном предмете, прикрепленном к его машине Ford Explorer с непростым номером. Машина оформлена на его жену, но ездит на автомобиле сам мужчина. Личность заявителя сразу «пробили». Как он и сам сообщил — временно неработающий местный житель по имени Рустам 1980 г. р.».
Территорию вблизи дома оцепили полицейские. Вызвали саперов.
По свидетельствам очевидцев, специалисты проверяли автомобиль более часа.
В итоге, как уверил Горелых, «устройство» оказалось муляжом.
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Происшествия , Валерий Горелых , МВД , Екатеринбург , Свердловская Область
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