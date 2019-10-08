Массовая драка в травмпункте попала на видео

Массовая драка в травмпункте в Стерлитамаке попала на видео. Запись опубликовала ГТРК «Башкортостан».

На видео группа мужчин нападает на двоих пациентов травмпункта, одного из них нападавшие избивают ногами. Медработники пустили пострадавших в кабинет, однако зачинщики драки выломали дверь и продолжили нападение.

Ранее «Рамблер» сообщал о драке в ночном клубе «Большой» в Стерлитамаке, после которой стороны конфликта продолжили потасовку в травмпункте. Местные СМИ писали, что среди нападавших могло быть несколько сотрудников полиции. МВД Башкирии проверяет информацию об их участии в массовой драке.