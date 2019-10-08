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На Украине рабочего залило расплавленным металлом 

ТК «Звезда» + ещё 1 3 часа назад
На Украине рабочего залило расплавленным металлом
Фото: РИА Новости
Врачи в течение двух дней боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не удалось.
Сотрудник Побугского ферроникелевого комбината в Кировоградской области получил ожоги 80-90% тела в результате произошедшего на предприятии разлива металло-шлаковой смеси. Инцидент произошел еще 4 октября, однако известно о нем стало только сейчас.
Как сообщает Госслужба труда Украины, врачи в течение двух дней боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не удалось.
В мае этого года в Татарстане при взрыве цистерны из-под бензина погиб рабочий. Позже в Сети были опубликованы кадры трагического инцидента.
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