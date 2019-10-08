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Россияне бросили маленьких детей без еды в полной мух и мусора квартире 

Lenta.ru 11 часов назад
Детей бросили без еды в полной мух и мусора квартире
Фото: Pixabay.com
В селе под Тюменью у семьи забрали маленьких детей, которых оставили одних в частном доме — как рассказали местные жители, мальчики были грязные и покусанные мухами. Об этом сообщило местное издание 72.ru.
По данным издания, в полицию обратилась бабушка мальчиков, которая заявила, что дети живут в антисанитарных условиях, а родители не справляются с обязанностями. Сейчас дети 2017 и 2018 годов рождения находятся у нее, а родителей хотят лишить прав на них.
На родителей составили административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. На семью неоднократно жаловались местные жители и родственники, в полиции добавили, что семью наказывали. При этом детей все равно оставляли жить с родителями. В департаменте соцразвития сообщили, что разбираются в ситуации.
Ранее в Екатеринбурге обнаружили семью бездомных, которые жили в шалаше на поляне городского парка и нигде не работали. У супругов изъяли четверых родных детей, и они пытаются их вернуть.
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