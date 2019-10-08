В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном

В Москву едет поезд с повышенным радиационным фоном

Экстренные службы в Москве готовятся встретить на Белорусском вокзале пассажирский поезд из Германии , в одном из вагонов которого зафиксировано многократное превышение радиационного фона. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в эколого-технологических службах по обращению с радиоактивными отходами.

Прибытие поезда, по сообщению "Интерфакса", ожидается в 19.35 мск (согласно онлайн-расписанию, поезд из Берлина прибудет в 19:43). Официально информацию в экстренных службах Москвы не подтверждают.

Предположительно, превышение радиационного фона может быть связано с одним из пассажиров, который проходит лечение от онкологического заболевания.