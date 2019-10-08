В Польше саперы погибли от снарядов времен войны

В Польше два сапера погибли при обезвреживании снарядов времен войны

Двое военнослужащих погибли и четверо ранены при взрыве во время обезвреживания боеприпасов, сообщил журналистам представитель генерального штаба вооруженных сил страны Марек Павляк.

"Взрыв боеприпасов произошел на лесной территории. Речь идет о пяти артиллерийских снарядах", — рассказал Павляк.

"Пострадали шесть саперов. Двое из них скончались на месте. Два человека серьезно ранены и доставлены вертолетами в больницы. Травмы оставшихся военнослужащих более легкие — в больницу их доставили машинами скорой помощи", — пояснил военный.

В мэрии Кузни-Рациборской Силезского воеводства, где произошла трагедия, пояснили, что в лесу, где это произошло, со времен Второй мировой войны осталось множество неразорвавшихся боеприпасов.