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В Польше два сапера погибли при обезвреживании снарядов времен войны 

РИА Новости + ещё 1 9 часов назад
В Польше саперы погибли от снарядов времен войны
Фото: © Depositphotos / Wb77
Двое военнослужащих погибли и четверо ранены при взрыве во время обезвреживания боеприпасов, сообщил журналистам представитель генерального штаба вооруженных сил страны Марек Павляк.
"Взрыв боеприпасов произошел на лесной территории. Речь идет о пяти артиллерийских снарядах", — рассказал Павляк.
"Пострадали шесть саперов. Двое из них скончались на месте. Два человека серьезно ранены и доставлены вертолетами в больницы. Травмы оставшихся военнослужащих более легкие — в больницу их доставили машинами скорой помощи", — пояснил военный.
В мэрии Кузни-Рациборской Силезского воеводства, где произошла трагедия, пояснили, что в лесу, где это произошло, со времен Второй мировой войны осталось множество неразорвавшихся боеприпасов.
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Происшествия , Пожары , Генштаб , Польша
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