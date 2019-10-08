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Украинский подросток через суд обязал родителей платить ему алименты 

РИА Новости 14 часов назад
Украинский подросток взыскал с родителей алименты
Фото: РИА Новости
На Украине 15-летний подросток через суд обязал родителей выплачивать ему алименты. Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины".
После того, как мать и отец несовершеннолетнего развелись, он жил у своей бабушки. Юноша просил суд взыскать выплаты с матери в минимальном размере согласно законам страны. Сумма составляет 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Кроме того, он требовал прекратить перечисление алиментов, уже полученных через суд от отца в 2007 году. Подросток просил взыскать выплаты с отца непосредственно в свою пользу, так как считал, что мать распоряжалась финансами не в его интересах.
Суд рассмотрел дело и заслушал объяснения несовершеннолетнего, бабушки, матери и отца и полностью удовлетворил иск подростка.
На момент судебного разбирательства истцу исполнилось 15 лет, он отучился девять классов в школе и поступил в училище в Харькове, где сейчас проживает в общежитии.
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