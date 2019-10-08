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ЕСПЧ присудил более €430 тыс. по делам об исчезновении людей на Северном Кавказе 

ТАСС 40 минут назад
Семьи пропавших на Кавказе выиграли дело в ЕСПЧ
Фото: Wikipedia
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил ряд исков, поданных в связи с предполагаемым похищением пяти жителей Северного Кавказа. Решение страсбургского суда опубликовано во вторник на его сайте.
Согласно постановлению ЕСПЧ "Накани [имя одного из пропавших] и другие против России", родственникам пяти пропавших жителей Кабардино-Балкарии, Дагестана, Чечни и Ингушетии, присуждены компенсации на общую сумму более €430 тыс.
События, описанные в жалобах, касаются 2007-2011 годов. В некоторых указанных случаях речь идет об исчезновении людей после их задержания.
Суд посчитал, что были нарушены несколько статей Европейской конвенции по правам человека: статьи о праве на жизнь, запрете пыток, о праве на свободу и личную неприкосновенность и праве на эффективное средство правовой защиты. Согласно вердикту, государство должно выплатить компенсации истцам в течение трех месяцев.
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Происшествия , ЕСПЧ
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