Суд продлил домашний арест Майклу Калви 

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста на три месяца основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей. Как сообщает корр. ТАСС из зала суда, домашний арест на тот же срок продлен советнику фонда по финансовым услугам, гражданину Франции Филиппу Дельпалю.
"Ходатайство следствия о продлении меры пресечения до 13 января в отношении обвиняемых Калви и Дельпаля подлежит удовлетворению", — огласила постановление судья Наталья Дударь.