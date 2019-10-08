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Суд продлил домашний арест Майклу Калви 

ТАСС 17 часов назад
Суд продлил домашний арест Майклу Калви
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста на три месяца основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей. Как сообщает корр. ТАСС из зала суда, домашний арест на тот же срок продлен советнику фонда по финансовым услугам, гражданину Франции Филиппу Дельпалю.
"Ходатайство следствия о продлении меры пресечения до 13 января в отношении обвиняемых Калви и Дельпаля подлежит удовлетворению", — огласила постановление судья Наталья Дударь.
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Происшествия , Наталья Дударь , Филипп Дельпаль , Майкл Калви , ИТАР-ТАСС , Москва
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