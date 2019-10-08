Утопила в воде: россиянка признала вину в убийстве ребенка

Жительницу Мурманска признали виновной в убийстве новорожденной дочери

Суд приговорил жительницу Мурманска за убийство новорожденной дочери к полутора годам лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения несовершеннолетними детьми 14-летнего возраста, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что 10 июля в баке мусоропровода в подъезде одного из домов по улице Орликовой в Мурманске дворник нашел тело новорожденной девочки, завернутое во фрагмент ткани. Согласно результатам экспертизы, девочка при рождении была жива. Причина смерти ребенка — утопление в воде. Кроме того, ранее стало известно, что женщина свою вину признала и пояснила, что приняла решение избавиться от ребенка, в том числе по причине неблагополучного финансового состояния.

Добавляется, что она признана виновной по статье "убийстве матерью новорожденного ребенка".