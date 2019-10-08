Тренеру-педофилу вынесли приговор

Суд отправил пензенского тренера-педофила в колонию на 10 лет

Тренера по плаванию одной из спортивных школ Пензы осудили за надругательство над 10 девочками, сообщило ИА Пенза-пресс со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР

В августе 2017 года тренер отправился в детский лагерь с воспитанниками школы. Ночью он подошел к ребенку и совершил насильственные действия сексуального характера.

«Аналогичные действия в отношении еще нескольких школьниц он совершил в апреле 2018 года при выезде на соревнования и в августе 2018 года в детском лагере», — сообщили в пресс-службе.

Следствие установило, что всего пострадало 10 девочек.