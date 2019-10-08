Тренеру-педофилу вынесли приговор

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд отправил пензенского тренера-педофила в колонию на 10 лет 

360tv.ru + ещё 4 57 минут назад
Тренера по плаванию одной из спортивных школ Пензы осудили за надругательство над 10 девочками, сообщило ИА Пенза-пресс со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.
В августе 2017 года тренер отправился в детский лагерь с воспитанниками школы. Ночью он подошел к ребенку и совершил насильственные действия сексуального характера.
«Аналогичные действия в отношении еще нескольких школьниц он совершил в апреле 2018 года при выезде на соревнования и в августе 2018 года в детском лагере», — сообщили в пресс-службе.
Следствие установило, что всего пострадало 10 девочек.
Мужчина не признал вину. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии строгого режима.
360tv.ru: последние новости
Суд отменил решение вернуть дело «Седьмой студии» в прокуратуру Суд отменил решение вернуть дело «Седьмой студии» в прокуратуру Восьмилетний мальчик упал замертво на уроке физкультуры в Марий Эл Восьмилетний мальчик упал замертво на уроке физкультуры в Марий Эл Адвокат сестер Хачатурян рассказал, кто на самом деле звонил в полицию Адвокат сестер Хачатурян рассказал, кто на самом деле звонил в полицию
Происшествия , Видео , СКР , ФСИН , Пенза
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы121
Против Зеленского могут начать расследование
Против Зеленского могут начать расследование26
В Грузии захотели засудить Россию
В Грузии захотели засудить Россию309
Ослепили лазером? В Германии разбился F-16
Ослепили лазером? В Германии разбился F-1659
Россия сорвала планы японских туристов
Россия сорвала планы японских туристов5
Видео
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
03:02
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
Политика
Против Зеленского могут начать расследование
01:30
Против Зеленского могут начать расследование
Украина В мире
Возраст получения пенсии снизят, но не всем
17:37
Возраст получения пенсии снизят, но не всем
Общество
Тренеру-педофилу вынесли приговор
03:01
Тренеру-педофилу вынесли приговор
Происшествия
На Су-57 нашелся новый претендент
01:55
На Су-57 нашелся новый претендент
Армия
На Марсе нашли оазис
02:54
На Марсе нашли оазис
Технологии Наука
Ослепили лазером? В Германии разбился F-16
00:21
Ослепили лазером? В Германии разбился F-16
Происшествия Армия
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
02:26
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
Политика В мире
Россия сорвала планы японских туристов
00:58
Россия сорвала планы японских туристов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение