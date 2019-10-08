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Клиент не сознается: полицейских обвинили в пытках утюгом 

Рамблер + ещё 10 9 минут назад
Клиент не сознается: в полиции пытали утюгом
Фото: РИА Новости
В Саратове троих полицейских заподозрили в пытках задержанного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Саратовской области.
По версии следствия, сотрудники полиции в течение двух дней избивали задержанного 1987 года рождения, а также «причинили потерпевшему ожоги нагревающимся металлическим прибором».
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По сообщениям местных СМИ, инцидент произошел в МО МВД «Саратовский». Полицейские находились в состоянии алкогольного опьянения, били задержанного, «почти не оставляя следов», и угрожали подбросить наркотики.
«Видя, что «клиент» не сознается, изуверы применили более изощренные методы — жертву зафиксировали в лежачем положении на полу с помощью стула и несколько раз приложились к обнаженным ягодицам утюгом», — сообщили «Новости Саратова».
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о превышении служебных полномочий. Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко взял дело под личный контроль
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Происшествия , Криминал , Сергей Филипенко , Саратов
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