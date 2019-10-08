Клиент не сознается: в полиции пытали утюгом

Клиент не сознается: полицейских обвинили в пытках утюгом

Саратове троих полицейских заподозрили в пытках задержанного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Саратовской области.

По версии следствия, сотрудники полиции в течение двух дней избивали задержанного 1987 года рождения, а также «причинили потерпевшему ожоги нагревающимся металлическим прибором».

По сообщениям местных СМИ, инцидент произошел в МО МВД «Саратовский». Полицейские находились в состоянии алкогольного опьянения, били задержанного, «почти не оставляя следов», и угрожали подбросить наркотики.

«Видя, что «клиент» не сознается, изуверы применили более изощренные методы — жертву зафиксировали в лежачем положении на полу с помощью стула и несколько раз приложились к обнаженным ягодицам утюгом», — сообщили «Новости Саратова».