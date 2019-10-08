Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Урала, истязавший ребенка электроошейником, получил срок в колонии 

РИА Новости + ещё 6 18 часов назад
Истязал ребенка электроошейником: Уралец получил срок в колонии
Фото: РИА Недвижимость
Свердловский областной суд во вторник заменил условный срок на 4 года лишения свободы предпринимателю из Екатеринбурга Юрию Юдину, обвиняемому в истязании ребенка, на которого он надевал электроошейник, сообщает региональная прокуратура.
По данным следствия, Юдин в период 2014-2016 годов истязал сына женщины, работавшей в возглавляемой им фирме, в том числе втыкал в руку ребенка иголки, избивал его прутом, а также использовал электронный ошейник, который ударял мальчика разрядом. Сам бизнесмен пояснял, что все его действия были связаны с воспитательным процессом, который он осуществлял по просьбе матери ребенка.
В июне Пригородный райсуд Нижнего Тагила назначил Юдину наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Прокуратура обжаловала наказание.
"Сегодня, 8 октября 2019 года, Свердловский областной суд в полном объеме удовлетворил апелляционное представление прокуратуры… Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда назначила Юрию Юдину наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда", — говорится в сообщении.
Как ранее отмечали в региональном СУСК, в ходе следствия в отношении Юдина была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что каким-либо психическим расстройством он не страдал. Также, по данным следствия, экспертизой отмечена особенность мужчины, связанная с противоречивой самооценкой. Эксперты пришли к выводу, что, с одной стороны, он воспринимает себя как носителя "высокого потенциала" и лидерских задатков, а с другой стороны — испытывает потребность самоутверждаться через общение с людьми, над которыми можно в чем-либо проявить превосходство.
Опубликован смертельный прыжок парашютиста на Урале
Последние новости
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова Блокировать Крым. США всерьез берутся за Черное море Блокировать Крым. США всерьез берутся за Черное море Анастасию Заворотнюк выписали из больницы Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Комментарии1
Происшествия , Юрий Юдин , Генпрокуратура РФ , СКР , ФСИН , Екатеринбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Самодурства не потерплю»: Шойгу отчитал начальников
«Самодурства не потерплю»: Шойгу отчитал начальников82
России предрекли катастрофу
России предрекли катастрофу61
Украинские националисты объединились против Зеленского
Украинские националисты объединились против Зеленского315
У мужчины выросла грудь от препарата «Johnson&Johnson»
У мужчины выросла грудь от препарата «Johnson&Johnson»3
Близкие прокомментировали выписку Заворотнюк
Близкие прокомментировали выписку Заворотнюк
Видео
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
02:53
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
Происшествия
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
00:47
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
Армия
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
02:56
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
В мире Украина
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
10:15
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
Происшествия
Массовая драка в травмпункте попала на видео
02:42
Массовая драка в травмпункте попала на видео
Происшествия
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
03:24
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
Общество
Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз
00:43
Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз
Наука и техника
Суд вынес решение по иску Алибасова
01:04
Суд вынес решение по иску Алибасова
Шоу-бизнес
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
03:02
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение