Истязал ребенка электроошейником: Уралец получил срок в колонии

Житель Урала, истязавший ребенка электроошейником, получил срок в колонии

Свердловский областной суд во вторник заменил условный срок на 4 года лишения свободы предпринимателю из Екатеринбурга Юрию Юдину , обвиняемому в истязании ребенка, на которого он надевал электроошейник, сообщает региональная прокуратура

По данным следствия, Юдин в период 2014-2016 годов истязал сына женщины, работавшей в возглавляемой им фирме, в том числе втыкал в руку ребенка иголки, избивал его прутом, а также использовал электронный ошейник, который ударял мальчика разрядом. Сам бизнесмен пояснял, что все его действия были связаны с воспитательным процессом, который он осуществлял по просьбе матери ребенка.

В июне Пригородный райсуд Нижнего Тагила назначил Юдину наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Прокуратура обжаловала наказание.

"Сегодня, 8 октября 2019 года, Свердловский областной суд в полном объеме удовлетворил апелляционное представление прокуратуры… Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда назначила Юрию Юдину наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда", — говорится в сообщении.