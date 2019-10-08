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В Москве гадалка выманила у мужчины два миллиона рублей 

РИА Новости 20 часов назад
Гадалка выманила у москвича два миллиона рублей
Фото: depositphotos.com
Два миллиона перевел гадалке из интернета житель столицы, после чего обратился в полицию с заявлением, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
"Седьмого октября в полицию поступило заявление от гражданина 1990 года рождения, что 9 июля он зашел на сайт и позвонил по указанному там номеру. Трубку взяла женщина, которая представилась Галиной. С ней мужчина договорился о снятии порчи", — рассказал собеседник агентства.
За полтора месяца он перевел 2 миллиона 58 тысяч рублей на указанные ему банковские карты, пока, в конце концов, не пришел в полицию с заявлением.
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