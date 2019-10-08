Гадалка выманила у москвича два миллиона рублей

В Москве гадалка выманила у мужчины два миллиона рублей

Два миллиона перевел гадалке из интернета житель столицы, после чего обратился в полицию с заявлением, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

"Седьмого октября в полицию поступило заявление от гражданина 1990 года рождения, что 9 июля он зашел на сайт и позвонил по указанному там номеру. Трубку взяла женщина, которая представилась Галиной. С ней мужчина договорился о снятии порчи", — рассказал собеседник агентства.

За полтора месяца он перевел 2 миллиона 58 тысяч рублей на указанные ему банковские карты, пока, в конце концов, не пришел в полицию с заявлением.