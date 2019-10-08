Россиянка убила «одержимого» бесами сына

Погибший был выпускником военного института, увлекался оккультной тематикой. Несколько лет назад он развелся с женой и замкнулся. Его мать решила, что тот сходит с ума и трижды клала его в психиатрические больницы. Каждый раз молодого человека не признавали невменяемым и выписывали без лечения.

Медсестра в одной из клиник посоветовала женщине прибегнуть к помощи религии. Та прислушалась и вместе с сыном побывала в нескольких православных храмах. Один из священников заявил, что в сына женщины вселился бес, и рекомендовал молиться.

В ходе одной из молитв молодой человек стал рычать и биться головой о мебель и пол. Мать села на него, прижав к полу, чтобы предотвратить нанесение им увечий самому себе.

«Мне больно!» — стал кричать он, но мать не встала.

Она сделала это, лишь когда тот перестал дышать. Тогда женщина вызвала скорую помощь, однако спасти молодого человека не удалось.