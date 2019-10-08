Россиянка убила «одержимого» бесами сына 

Жительница Московской области сочла сына одержимым бесами и случайно убила. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Погибший был выпускником военного института, увлекался оккультной тематикой. Несколько лет назад он развелся с женой и замкнулся. Его мать решила, что тот сходит с ума и трижды клала его в психиатрические больницы. Каждый раз молодого человека не признавали невменяемым и выписывали без лечения.
Медсестра в одной из клиник посоветовала женщине прибегнуть к помощи религии. Та прислушалась и вместе с сыном побывала в нескольких православных храмах. Один из священников заявил, что в сына женщины вселился бес, и рекомендовал молиться.
В ходе одной из молитв молодой человек стал рычать и биться головой о мебель и пол. Мать села на него, прижав к полу, чтобы предотвратить нанесение им увечий самому себе.
«Мне больно!» — стал кричать он, но мать не встала.
Она сделала это, лишь когда тот перестал дышать. Тогда женщина вызвала скорую помощь, однако спасти молодого человека не удалось.
По данному факту правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве. Позже оно было переквалифицировано на статью «Причинение смерти по неосторожности». В итоге суд освободил женщину от уголовной ответственности.