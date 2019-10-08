Россиянка попала под следствие из-за ошибки чиновников

Жительница Самары попала под следствие из-за ошибки чиновников

Родственники заподозрили органы опеки в преступном бездействии при защите прав несовершеннолетних. Прокуратура провела проверку и передала дело в правоохранительные органы

Дело о безработной самарчанке, купившей Porshe Macan стоимостью 4 миллиона рублей, которой грозит солидный срок согласно ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере») получило продолжение. Редакция «ФедералПресс» выяснило обстоятельства дела.

Напоминаем, в начале августа 2019 г. прокуратура Самарской области решила, по заявлению родственников проверить деятельность департамента отдела опеки, попечения и социальной поддержки горадминситрации Самары . На них поступила жалоба, что сотрудники департамента незаконно выдали разрешение на получение денег. В заявлении утверждалось, что Альфие Гайнулиной, являющаяся матерью и законным опекуном несовершеннолетних Е. Гайнулиной (2014 г.р.) и Д. Гайнулиной (2009 г.р.) органы опеки и попечительства выдали документы, на основании которых женщина смогла снять деньги в банке. Речь шла о периоде август 2018 — март 2019, в который были получены и истрачены деньги. Родственники выразили сомнение, что решение горадминистрации было верное.

В ходе разбирательства выяснилось, что Альфия Гайнулина действительно предоставляла в органы опеки документы на получение денежных средств со счетов дочерей, с обоснованием предстоящих трат в соответствии с законодательством РФ. В нем были указаны затраты на содержание несовершеннолетних, обучение, лечение и приобретение транспортного средства по фиксированной цене. Департамент опеки, попечительства и городского социальной поддержки администрации городского округа Самары, согласно ст. 37 ГК РФ (право опекуна на распоряжение имуществом подопечного) и ст. 60 Семейного кодекса РФ (целевое расходование законными представителями ребенка сумм, причитающихся ребенку), ей было разрешено снять со счетов по 3,5 миллиона рублей.

Согласно федеральному закону, все опекуны предоставляют отчет не позднее февраля текущего года за предыдущий период. Гайнулина в феврале 2019 года отчиталась о тратах, вопросов у органов соцопеки не возникло.

Вопрос возник у родственника со стороны отца. С его подачи прокуратура возбудила проверку, результаты которой были переданы в следственный отдел Кировского района СУ СК РФ , где возбудили уголовное дело. Органы опеки также решили пересмотреть собственное решение годичной давности и отменить его задним числом.

Основное обвинение — оформление купленного автомобиля в собственность Альфии Гайнулиной. Данное решение было принято в соответствии с законодательством РФ. Для использования автомобиля требуется оформление полиса ОСАГО, который может быть выдан только совершеннолетнему гражданину.

В настоящий момент проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Ранее, в марте 2018 года, по решению суда, и при невмешательстве органов опеки Гайнулина с несовершеннолетними дочерьми была выселена из единственного жилья, в котором они были зарегистрированы с 2015 года.