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Главу лечившего Марьянова центра будут судить 

Рамблер + ещё 11 20 часов назад
Главу центра, где умер Марьянов, будут судить
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России отчитался сегодня о завершении расследования уголовного дело против директора реабилитационного центра, в котором умер актер Дмитрий Марьянов. Дело направлено в прокуратуру.
По версии следствия, с 6 по 15 октября 2017 года актер находился в реабилитационном центре.
«15 октября от Марьянова бывшим клиентам и консультантам центра неоднократно поступали жалобы на плохое самочувствие и боль в ноге. Однако директор центра запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра», — отмечается в сообщении на сайте СКР.
В сообщении также подчеркивается, что актера можно было бы спасти, если бы его своевременно госпитализировали.
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий заявила РИА Новости, что «обвиняемая свою вину в совершении преступления на стадии предварительного следствия не признала».
«Однако следователем собрана достаточная доказательственная база. Материалы переданы для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Далее уголовное дело будет передано в суд», — пояснила Врадий.
По данным ТАСС, глава реабилитационного центра «Феникс» Оксана Богданова обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ). Ей грозит до шести лет лишения свободы.
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Комментарии
Происшествия , Дмитрий Марьянов , Оксана Богданова , Ольга Врадий , Генпрокуратура РФ , СКР , РИА Новости
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